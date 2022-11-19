Госса об игре с Дацюком и Зеттербергом в «Детройте»: «Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале. Я учился у лучших»
Мариан Госса считает, что сезон в «Детройте» с Дацюком и Зеттербергом улучшил его игру.
В 2008 году словак подписал контракт с клубом на один год, покинув «Питтсбург», с которым уступил «Ред Уингс» в финале Кубка Стэнли.
В 2009 году «Детройт» вместе с Госсой проиграл в финале «Питтсбургу».
После открытия рынка свободных агентов Мариан подписал соглашение с «Чикаго», с которым впоследствии выиграл 3 Кубка Стэнли.
«Прорыв в моей игре произошел, когда я присоединился к «Детройту». Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале.
Я учился правильной игре у лучших. Когда я приехал в «Чикаго» и увидел, что в команде столько талантов, то понял, что не нужно сильно беспокоиться насчет голов», – сказал Госса.
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