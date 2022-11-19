Госса об игре с Дацюком и Зеттербергом в «Детройте»: «Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале. Я учился у лучших»

считает, что сезон в «Детройте» с Дацюком и Зеттербергом улучшил его игру.

В 2008 году словак подписал контракт с клубом на один год, покинув , с которым уступил «Ред Уингс» в финале Кубка Стэнли.

В 2009 году вместе с Госсой проиграл в финале «Питтсбургу».

После открытия рынка свободных агентов Мариан подписал соглашение с , с которым впоследствии выиграл 3 Кубка Стэнли.

«Прорыв в моей игре произошел, когда я присоединился к «Детройту». Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале.

Я учился правильной игре у лучших. Когда я приехал в «Чикаго» и увидел, что в команде столько талантов, то понял, что не нужно сильно беспокоиться насчет голов», – сказал Госса.