«Ак Барс» заинтересован в возвращении Кэмпфера из системы «Детройта» в этом сезоне (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» заинтересован в возвращении Стивена Кэмпфера в этом сезоне.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Ак Барс» очень серьезно заинтересован в возвращении защитника Стивена Кэмпфера уже в этом сезоне. Но пока сложно предсказать, какое решение примет хоккеист», – написал Хайруллин.
В мае Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом» на год. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и набрал 6 (1+5) очков.
В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кэмпфер играл за «Ак Барс».
В регулярном чемпионате он набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.
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