«Ак Барс» заинтересован в возвращении Кэмпфера из системы «Детройта» в этом сезоне (Артур Хайруллин)

заинтересован в возвращении в этом сезоне.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Ак Барс» очень серьезно заинтересован в возвращении защитника Стивена Кэмпфера уже в этом сезоне. Но пока сложно предсказать, какое решение примет хоккеист», – написал Хайруллин.

В мае Кэмпфер подписал контракт с на год. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в за и набрал 6 (1+5) очков.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кэмпфер играл за «Ак Барс».

В регулярном чемпионате он набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.