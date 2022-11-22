«Торонто» поместил Симмондса на драфт отказов, «Сиэтл» – Хелльберга, «Нэшвилл» – Сэнфорда

поместил форварда на драфт отказов.

Также в список отказов были отправлены голкипер и нападающий Зак Сэнфорд.

34-летний Симмондс провел четыре матча за «Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне НХЛ, отметившись одной результативной передачей при игровом времени 07:29.

В середине ноябре «Кракен» забрал Хелльберга с драфта отказов «Оттавы». Швед не провел ни одной игры за «Сиэтл» в этом сезоне.

Сэнфорд записал на свой счет 2 (1+1) очка в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ при игровом времени 12:04.