«Торонто» поместил Симмондса на драфт отказов, «Сиэтл» – Хелльберга, «Нэшвилл» – Сэнфорда
«Торонто» поместил форварда Уэйна Симмондса на драфт отказов.
Также в список отказов были отправлены голкипер «Сиэтла» Магнус Хелльберг и нападающий «Нэшвилла» Зак Сэнфорд.
34-летний Симмондс провел четыре матча за «Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне НХЛ, отметившись одной результативной передачей при игровом времени 07:29.
В середине ноябре «Кракен» забрал Хелльберга с драфта отказов «Оттавы». Швед не провел ни одной игры за «Сиэтл» в этом сезоне.
Сэнфорд записал на свой счет 2 (1+1) очка в 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ при игровом времени 12:04.
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