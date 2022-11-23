Агент Паремузов о лимите: «Предложение Третьяка – бессмысленная популистская история. Пока ФХР диктует условия, КХЛ не сможет развиваться нормально»
Сергей Паремузов считает, что КХЛ не сможет нормально развиваться, пока ФХР диктует условия.
Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.
– К любым ограничениям я отношусь отрицательно. Владислав Третьяк говорит, что тренеры в НХЛ предпочитают работать со своими соотечественниками – канадцами и американцами, и это не соответствует действительности. На самом деле они предпочитают работать с теми хоккеистами, которые сильнее на данный момент. Независимо кто это – американец или швед, будет играть тот, кто сильнее. Это открытая конкурентная борьба.
То, что предлагает Третьяк, это бессмысленная популистская история. Если лимит будет сокращен с пяти иностранцев до трех, российские хоккеисты лучше играть не станут. А вот хуже – точно будут, потому что это снижение конкурентного поля, которое ведет к деградации.
Также что будут делать клубы, у которых подписаны контракты с иностранцами? Будут платить неустойку? То, что Россия кому-то платит, это демагогия. КХЛ – профессиональная хоккейная лига, и развиваться нормально она не сможет, пока ФХР будет ей диктовать условия.
– То, что на места легионеров придут свои молодые игроки, это тоже демагогия?
– Абсолютнейшая демагогия. Спорт высоких достижений чем отличается от физкультурной секции? Здесь должны играть сильнейшие и не должно быть никаких ограничений – по возрасту, национальному признаку, гражданству. Так будет вариться хороший конкурентный котел, где играть будут самые сильные.
А для игроков слабее есть ВХЛ, где тоже должен быть такой принцип. Однако там бессмысленные ограничения, еще более жесткие, чем в КХЛ. Кроме вреда, лимиты ничего не дают. Мое предложение – снять все ограничения во всех лигах, – сказал хоккейный агент.
Третьяк о сокращении лимита в КХЛ: «Появится 40 новых позиций в составах команд, 100 рабочих мест. Пока их занимают иностранцы»
Комментарии