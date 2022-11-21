Каменский против сокращения лимита в КХЛ: «Чтобы конкуренция была больше, чтобы наши хоккеисты получали практику, играя против иностранцев»

не согласился с желанием сократить количество легионеров в .

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил: «Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году».

«Я думаю, в нашей ситуации сейчас я бы не делал этого. Это мое личное мнение.

Чтобы конкуренция была в лиге больше. Чтобы наши игроки получали практику, играя против иностранных игроков», – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.

Сообщалось, что весной отправила предложение в Министерство спорта о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.