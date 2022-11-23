Третьяк о сокращении лимита в КХЛ: «Появится 40 новых позиций в составах команд, 100 рабочих мест. Пока их занимают иностранцы»

рассказал о пользе от сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

На данный момент каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров.

Сообщалось, что ФХР весной отправила предложение в о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

– Несколько дней назад министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт поддержал позицию по сокращению числа иностранцев в российском хоккее. Каковы аргументы федерации, настоявшей на ужесточении лимита?

– Прежде всего отмечу, что решение о сокращении иностранцев было очень глубоко проработано. Мы опросили очень многих тренеров, провели консультации со специалистами и руководителями, которые занимаются развитием детского, юношеского и профессионального хоккея в регионах. И на всех уровнях услышали мнение о том, что молодым российским игрокам нужны новые карьерные лифты, новые рабочие места – в том числе за счет ужесточения лимита.

В сегодняшних реалиях этот шаг необходим для развития отечественного хоккея. Ограничение количества иностранцев позитивно повлияет на самые разные аспекты хоккейной отрасли – как спортивные, так и экономические. Конечно, главная цель ФХР – создание более благоприятных условий для развития российских игроков. Мы хотим предоставить нашим хоккеистам больше рабочих мест, больше игрового времени и больше возможностей для роста, для превращения в мастеров высшего класса.

Ужесточение лимита – один из самых эффективных инструментов для выполнения этой задачи. Никто не сможет спорить с тем, что нашему хоккею требуется еще больше качественных, обученных спортсменов.

Система детско-юношеского хоккея каждый год выпускает сотни талантливых игроков. Далеко не все получают шанс перейти в профессионалы, поскольку в чемпионате России не так много свободных мест. Но мы даем лучшим молодым хоккеистам новое окно возможностей. После ужесточения лимита появится 40 новых позиций в составах команд . Пока их занимают иностранцы. Но со следующего сезона эти вакансии освободятся для отечественных спортсменов.

В реальности появится почти 100 новых рабочих мест. Ведь на профессиональном уровне есть конкуренция, на каждую позицию смогут претендовать по 2-3 перспективных хоккеиста. Кто лучше проявит себя, кто лучше работает на тренировках и использует свои шансы в матчах чемпионата – тот и будет играть на самом высоком уровне, – сказал президент ФХР.