Гендиректор «Адмирала» о лимите: «Почему в спорте меняют правила? Это делают клубы и руководители, которые хотят побыстрее выиграть»

Генеральный директор дал оценку ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в .

– Со следующего сезона в КХЛ планируют сократить количество легионеров до трех. У вас их сейчас пять. Что будете делать в этой ситуации?

– Будет три легионера – будем с тремя играть. С нашим бюджетом и расходами это без разницы, нам в любом случае тяжело конкурировать с топовыми клубами.

– Считается, что как раз ограничение по легионерам отразится на клубах-середняках.

– Конечно, нам будет тяжелее, по сравнению с клубами с хорошими бюджетами и выстроенными системами. Но мы будем все равно биться и показывать характер.

– Может, наоборот, полностью отменить лимит на легионеров?

– Полностью отменять лимит на легионеров не надо. Почему в спорте постоянно меняют правила? Это делают те клубы и руководители, которые хотят побыстрее выиграть.

Но, с другой стороны, тоже есть плюсы, все станут воспитывать своих игроков, уделять больше внимания детской школе и молодежной команде, – сказал Алексей Ан.