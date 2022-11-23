Третьяк об НХЛ и иностранцах: «Их по 7 человек на команду, и туда едут сильнейшие. Легионеров ограничивают на корпоративном уровне»

считает, что в легионеров ограничивают на корпоративном уровне.

Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3 в заявке команды на матч.

– Наверное, многие лоббисты иностранных хоккеистов будут приводить в пример НХЛ где никакого лимита вообще нет.

– А давайте посмотрим на цифры. НХЛ однозначно опирается на своих, доморощенных игроков. Например, в 2021 году 75% хоккеистов лиги составляли свои – канадцы и американцы. И только четверть, или 227 спортсменов, – из остального мира. В среднем по 7 человек на команду.

Совсем немного, особенно если помнить, что туда едут спортсмены высочайшего уровня, сильнейшие хоккеисты из своих стран. То есть, в НХЛ ограничивают легионеров на корпоративном уровне. К иностранцам предъявляют повышенные требования, тренерами работают только канадцы и американцы, они же отдают приоритет работе с игроками-соотечественниками.

А у нас в чемпионате есть такие иностранцы, без которых можно легко обойтись. Я не буду называть конкретные фамилии, чтобы не обижать никого, но ряд клубов ошибся с легионерами. Часть иностранцев не играют на высоком уровне, но при этом занимают места русских игроков. Такие «варяги» обходятся России дорого – и в спортивном, и в финансовом плане, – считает президент .