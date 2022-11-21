«Авангард», «Автомобилист» и «Металлург» интересуются Бурмистровым (Metaratings)
«Авангард», «Автомобилист» и «Металлург» предметно интересуются Александром Бурмистровым.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава «Ак Барса». 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.
Бурмистров записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 11:56.
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