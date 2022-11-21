«Авангард», «Автомобилист» и «Металлург» интересуются Бурмистровым (Metaratings)

, и предметно интересуются Александром Бурмистровым.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что Бурмистров был выведен из состава . 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет .

Бурмистров записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 11:56.