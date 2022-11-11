Бурмистров после 4:6 с «Торпедо»: «У нас почему-то руки трясутся. «Ак Барсу» нужно успокоиться и начать играть в хоккей»

Александр Бурмистров прокомментировал поражение от (4:6).

– Мы плохо начали матч, так начинать нельзя, особенно против такой команды. В третьем периоде перестроились, стали играть агрессивнее, пытаться отобрать шайбу у них в зоне, а не откатываться, как делали первые два периода. Это помогло сыграть в третьем периоде, если бы с самого начала так работали, счет был бы другим.

– В Казани вы победили «Торпедо», а сегодня они взяли за счет физического состояния?

– Думаю, в Казани они как-то побоялись нашего состава, а сейчас знают, что могут играть и показывать такой хороший хоккей. Вышли, играли и получали удовольствие от хоккея.

– А почему вы пока не получаете удовольствия?

– У нас пока почему-то руки трясутся. Нужно просто успокоиться и начать играть в хоккей.

– Для клуба это был 1000-й матч, для Зарипова – рекордная передача, для Быкова – первый гол в . Это может дать какой-то заряд на будущее?

– После такого матча хотя бы какие-то улыбки есть в раздевалке – мы порадовались за ребят. Всегда приятно видеть, что молодые ребята забивают, и что Заря такое достижение сделал. От этих событий только позитивные эмоции, и это важно, – сказал нападающий «Ак Барса».

Жара в Нижнем: «Торпедо» Ларионова испортило 1000-й матч «Ак Барса» в КХЛ