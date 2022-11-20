Бурмистров вернулся в Казань с выезда «Ак Барса» и больше не сыграет за клуб при Знарке. Игрок услышал: «Все, ты здесь закончил»

выведен из состава .

Команда сейчас находится в выездном турне, следующая игра состоится против «Сибири» в Новосибирске, но 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет , об этом информирует журналист Алексей Шевченко.

19 ноября Бурмистров провел матч Фонбет чемпионата против «Авангарда» (1:2 ОТ). Форвард сыграл 10:13 и получил одно двухминутное удаление.

Шевченко отмечает, что внутри команды произошла словесная перепалка с участием Бурмистрова, после которой игрок услышал: «Все, ты здесь закончил».

Бурмистров записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 3» в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 11:56.