Радулов сыграет в звене с Шипачевым в матче с «Салаватом»
Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом Юлаевым».
Игра пройдет в Казани, начало – в 19:00 по московскому времени.
Форвард Александр Радулов примет участие в матче в звене с Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым.
Состав «Ак Барса»:
Вратари: Амир Мифтахов, Тимур Билялов.
Никита Евсеев – Вячеслав Войнов, Станислав Галиев – Вадим Шипачев (А) – Александр Радулов (А).
Кристиан Хенкель – Василий Токранов, Дмитрий Кагарлицкий – Кирилл Семенов – Кирилл Петров.
Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Никита Дыняк – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков.
Дмитрий Юдин, Артем Галимов – Александр Бурмистров – Данис Зарипов (К), Максим Быков.
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