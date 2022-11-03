Радулов сыграет в звене с Шипачевым в матче с «Салаватом»

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Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом Юлаевым».

Игра пройдет в Казани, начало – в 19:00 по московскому времени.

Форвард Александр Радулов примет участие в матче в звене с Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Амир Мифтахов, Тимур Билялов.

Никита Евсеев – Вячеслав Войнов, Станислав Галиев – Вадим Шипачев (А) – Александр Радулов (А).

Кристиан Хенкель – Василий Токранов, Дмитрий Кагарлицкий – Кирилл Семенов – Кирилл Петров.

Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Никита Дыняк – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков.

Дмитрий Юдин, Артем Галимов – Александр Бурмистров – Данис Зарипов (К), Максим Быков.

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