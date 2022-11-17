Радулов о хет-трике СКА: «Приятно забивать, не обошлось без партнеров. Весь сезон про «Ак Барс» информация появляется – тяжело, потому что родные и близкие читают»

поделился эмоциями от хет-трика и победы над со счетом 5:2.

− Я думаю, хорошая была игра, соперник очень сильный.

Они очень прилично начали первый период, хорошо играли во втором. Где-то выстояли ребята, здорово сыграли в меньшинстве, вратарь хорошо себя проявил. Это наша общая победа.

− На СКА был особый настрой?

− Не столько был настрой на СКА, сколько нас тревожили последние поражения. С другой стороны, держали в уме, что СКА − хорошая команда, против таких соперников надо играть правильно.

Сегодня, думаю, во многом мы играли правильно. Были и провалы в игре. Не надо задирать голову, необходимо идти вперед, стараться извлекать от этого позитивные уроки.

Нас ждет серьезный выезд. Сейчас нет проходных команд. Нам нужно набирать очки в каждой игре.

− Опишите свои эмоции после хет-трика.

− Всегда приятно забивать. Здесь не обошлось без работы партнеров. В первой шайбе Саня Бурмистров поборолся, я был на скорости, он мне ее отдал и я побежал вперед.

Во второй шайбе поборолся уже Дима Воронков и затащил ее в зону, не дал сопернику сыграть эту шайбу. Получилось так, что я выскочил один на один.

А третий гол – вы сами все видели, там пацаны поборолись, мне оставалось просто подойти и забить. Нельзя останавливаться. Нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

− Получается, сплотились вокруг тренера? Как относитесь к слухам?

− Весь сезон какая-то информация появляется. Мы стараемся не вникать в это. Тяжело, потому что есть родные и близкие, которые читают и спрашивают.

Не нужно обращать на это внимание. Сезон длинный, надо работать. Бывают неудачи и падения, есть хорошие матчи. Нужно учиться на своих ошибках.

− За Евсеева хотели вступиться?

− Да, там был неприятный момент. Молодой парень 18 лет, у него большое будущее. Когда человек получает такие травмы – неприятно.

Надеюсь, все обойдется. Все понимают, это часть игры. Кто бы ни получал травмы, это всегда неприятно. Хотелось бы, чтобы травм было меньше, – сказал нападающий .