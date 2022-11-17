Радулов о хет-трике СКА: «Приятно забивать, не обошлось без партнеров. Весь сезон про «Ак Барс» информация появляется – тяжело, потому что родные и близкие читают»
Александр Радулов поделился эмоциями от хет-трика и победы над СКА со счетом 5:2.
− Я думаю, хорошая была игра, соперник очень сильный.
Они очень прилично начали первый период, хорошо играли во втором. Где-то выстояли ребята, здорово сыграли в меньшинстве, вратарь хорошо себя проявил. Это наша общая победа.
− На СКА был особый настрой?
− Не столько был настрой на СКА, сколько нас тревожили последние поражения. С другой стороны, держали в уме, что СКА − хорошая команда, против таких соперников надо играть правильно.
Сегодня, думаю, во многом мы играли правильно. Были и провалы в игре. Не надо задирать голову, необходимо идти вперед, стараться извлекать от этого позитивные уроки.
Нас ждет серьезный выезд. Сейчас нет проходных команд. Нам нужно набирать очки в каждой игре.
− Опишите свои эмоции после хет-трика.
− Всегда приятно забивать. Здесь не обошлось без работы партнеров. В первой шайбе Саня Бурмистров поборолся, я был на скорости, он мне ее отдал и я побежал вперед.
Во второй шайбе поборолся уже Дима Воронков и затащил ее в зону, не дал сопернику сыграть эту шайбу. Получилось так, что я выскочил один на один.
А третий гол – вы сами все видели, там пацаны поборолись, мне оставалось просто подойти и забить. Нельзя останавливаться. Нам надо набирать очки и подниматься в турнирной таблице.
− Получается, сплотились вокруг тренера? Как относитесь к слухам?
− Весь сезон какая-то информация появляется. Мы стараемся не вникать в это. Тяжело, потому что есть родные и близкие, которые читают и спрашивают.
Не нужно обращать на это внимание. Сезон длинный, надо работать. Бывают неудачи и падения, есть хорошие матчи. Нужно учиться на своих ошибках.
− За Евсеева хотели вступиться?
− Да, там был неприятный момент. Молодой парень 18 лет, у него большое будущее. Когда человек получает такие травмы – неприятно.
Надеюсь, все обойдется. Все понимают, это часть игры. Кто бы ни получал травмы, это всегда неприятно. Хотелось бы, чтобы травм было меньше, – сказал нападающий «Ак Барса».
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