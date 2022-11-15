Козлов о 3-м поражении подряд: «Салават» попал в небольшую яму, из которой придется выходить»

подвел итоги матча с (3:4 ОТ).

потерпел третье поражение подряд.

– Не наша игра была. С первых минут не то движение. Эмоции были не такие, как обычно. Попали в небольшую яму, из которой придется выходить.

– Есть проблемы в играх дома? На выезде вы лучшая команда в .

– Мы об этом не думали, статистику не смотрели. Видим, что движение не то, как было раньше. Это была наша сильная сторона. И с «Барысом», и с «Авангардом» видели, что накопилась усталость. Ребята должны уметь выходить из такого положения.

Но есть и плюсы. В меньшинстве в конце выстояли, забрали шайбу, побежали вперед и забили. Показали характер.

– Нужно ли усиление команде?

– Я доволен нашими ребятами. Они своей работой показали, что можно зайти на высокое место в таблице. Я верю в парней.

– Можно сказать, что не хватило настроя?

– Наша сильная сторона – это работа. Профессиональное отношение у нас за пределами площадки и на льду.

– Как воспринимать серьезные голы?

– Здесь нет детей, все взрослые. Надо уметь проходить через такое. Вернуть удачу за счет работы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».