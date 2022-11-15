Козлов о 3-м поражении подряд: «Салават» попал в небольшую яму, из которой придется выходить»
Виктор Козлов подвел итоги матча с «Сочи» (3:4 ОТ).
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.
– Не наша игра была. С первых минут не то движение. Эмоции были не такие, как обычно. Попали в небольшую яму, из которой придется выходить.
– Есть проблемы в играх дома? На выезде вы лучшая команда в КХЛ.
– Мы об этом не думали, статистику не смотрели. Видим, что движение не то, как было раньше. Это была наша сильная сторона. И с «Барысом», и с «Авангардом» видели, что накопилась усталость. Ребята должны уметь выходить из такого положения.
Но есть и плюсы. В меньшинстве в конце выстояли, забрали шайбу, побежали вперед и забили. Показали характер.
– Нужно ли усиление команде?
– Я доволен нашими ребятами. Они своей работой показали, что можно зайти на высокое место в таблице. Я верю в парней.
– Можно сказать, что не хватило настроя?
– Наша сильная сторона – это работа. Профессиональное отношение у нас за пределами площадки и на льду.
– Как воспринимать серьезные голы?
– Здесь нет детей, все взрослые. Надо уметь проходить через такое. Вернуть удачу за счет работы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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