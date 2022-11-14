Владимир Плющев: «В НХЛ современный хоккей – атакующий, скоростной и умный. А мы разлюбили шайбу, традиции потеряны»

сравнил стиль игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и .

– Традиции школы потеряны, мы разлюбили шайбу. По сути, теперь наша задача – от нее избавиться. Ведь главное – не обрезаться, зайти в зону соперника и, по сути, там шайбу отдать.

В советском хоккее за эти нелепейшие броски в пузо голкипера нападающих наказывали, ведь они ставили крест на работе всей пятерки. А сегодня «рельсовые» тренеры такие броски, наоборот, поощряют.

– Но эти тренеры говорят, что таков современный хоккей – прямой и агрессивный...

– Это бред. Современный хоккей каждую ночь показывает НХЛ, где никто не сидит в обороне, защитники не пограничники, а у форвардов руки развязаны.

Посмотрите, сколько шайб забрасывается в НХЛ, какой атакующий, скоростной и умный там хоккей. Когда-то именно такой был у нас...

А сейчас по пальцам одной руки могу перечислить клубы, которые, во-первых, пытаются играть и, во-вторых, пытаются действовать современно. «Магнитка», СКА, Нижний Новгород, на каких-то отрезках и, наверное, Уфа. Все... – заявил заслуженный тренер России.