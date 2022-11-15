Пашков об «Ак Барсе»: «Перестройка назрела. Гатиятулину Казань не подходит, клубу нужен такой тренер, как Виктор Козлов»

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Александр Пашков считает, что «Ак Барсу» нужен не Гатиятулин, а второй Виктор Козлов

– Первые месяцы чемпионата вы защищали Олега Знарка. Изменили эту установку?

– Вижу у Знарка какую-то апатию, как будто бы он понял, что может выжать из этой команды, а что не может. Видимо, в своей голове заново прокручивает летнюю селекцию, где были правильные решения, а где сомнительные.

Но сейчас уже поздно искать крайних. Есть вина всех – тренеров, менеджеров, селекционеров. Перестройка внутри «Ак Барса» назрела – только она сможет изменить результат. 

– Главный слух понедельника – Знарка может заменить главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин. Ваш комментарий.

– На мой взгляд, этот слух – скорее шутка. Ведь у такого назначения для Татарстана есть только один плюс – связанный с фамилией тренера. Но в профессиональном спорте подбор тренера только по национальному признаку, понятное дело, не работает.

У Гатиятулина огромные проблемы в «Тракторе», три матча без голов с такой атакой – это что-то странное. К сожалению, оказалось, что этот специалист пока не совсем готов к решению высоких турнирных задач, на данном этапе его формат – осторожный хоккей с клубом-середняком. Не выше.

Кстати, Казань не подходит Гатиятулину и по подбору игроков. Работа со звездами не терпит тренерской скромности, а она у нынешнего наставника «Трактора» – в крови. Плюс «Ак Барсу» в его нынешнем составом противопоказан оборонительный хоккей, который ставит Гатиятулин. Выводы делайте сами.

– На ваш взгляд, какой тип тренера может спасти «Ак Барс»?

– Для меня одно из открытий этого сезона – главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. При очень средних кадровых возможностях его штабу удалось выстроить Уфу, разные лагеря объединить в одну команду. Понятно, в какой хоккей она играет, видно, что ветераны приняли свои роли, а молодежь растет.

Именно такой тренер нужен «Ак Барсу». Он должен иметь большой игровой авторитет и уметь выстраивать отношения со всеми лагерями, прежде всего с ветеранами – с теми же Шипачевым или Радуловым. Также в Казани хорошая молодежь, ничуть не менее перспективная, чем в Уфе. Ее тоже нужно направлять и ей доверять.

Понятно, что Уфа Козлова не отпустит. Но именно он в свое время в чемпионском «Салавате Юлаеве» был капитаном, объединял все лагеря и находил общий язык с такими сложными партнерами, как, например, Радулов или Сушинский. Авторитет проявляется не в криках и истериках, а в тишине раздевалок. Башкортостан его нашел, – считает олимпийский чемпион. 

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