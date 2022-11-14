Плющев о КХЛ: «Ущербный хоккей в моде. Целая школа тренеров ставит команды на «рельсы». Этот хоккей действительно зарыт в землю»

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Владимир Плющев раскритиковал манеру игры участников Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В пятницу на главном спортивном канале страны посмотрели матч ЦСКА и «Спартака» – лишь три шайбы, красно-белые отбрасывались, армейцы лениво наступали. В субботу утром увидели другое тягостное зрелище – «Адмирал» против «Трактора», футбольные 1:0. В воскресенье в матче в Уфе 60 минут упорно отбрасывался уже «Барыс» – 0:1 и гол в пустые ворота.

Вот такие вот унылые хоккейные выходные, разве что ЦСКА с Минском голами повеселили. А потом удивляемся «рекордным» рейтингам и «рекордной» посещаемости.

– Такой хоккей – случайность или тенденция?

– Нет никакой случайности. Не вчера и не позавчера мы отказались от традиций своей школы, в моде у нас ущербный хоккей. Кто-то красиво назвал его вертикальным, кто-то – рельсовым. Последнее определение точное – этот хоккей действительно зарыт в землю.

Посмотрите на тот же «Трактор», который не может забить уже восемь периодов. Защитники там – пограничники, дальше синей линии не идут, приближение к красной – это уже нарушение государственной границы, чрезвычайное происшествие!

Задача крайнего форварда – или просочиться в зону по борту, или из любой точки бросить шайбу голкиперу в пузо. И «копать» – теперь это самый модный глагол в нашем хоккее...

У нас появилась целая школа тренеров, которая ставит свои команды на «рельсы». Какой смысл тут критиковать «Адмирал» с его скромными ресурсами и ставкой на 0:0, если так же нас усыпляют большие клубы – Челябинск, Ярославль, «Спартак», Астана, Омск, Казань, у которых совсем другие возможности? – сказал заслуженный тренер России.

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