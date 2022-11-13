СКА подписал новый контракт с 20-летний защитником Кирсановым до 2025 года

СКА подписал новый контракт с защитником .

Соглашение с 20-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Кирсанов в системе СКА с 2019 года, выступал за «СКА-1946» и «СКА-Неву».

В КХЛ дебютировал 23 сентября 2020 года в матче СКА – «Сибирь». Дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Кирсанов провел в 60 матчей и набрал в них 8 (0+8) очков. В 2022 году вместе с командой «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова.