СКА подписал новый контракт с 20-летний защитником Кирсановым до 2025 года

Теги СКА КХЛ Кирилл Кирсанов Хоккей

СКА подписал новый контракт с защитником Кириллом Кирсановым.

Соглашение с 20-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2025 года. 

Кирсанов в системе СКА с 2019 года, выступал за «СКА-1946» и «СКА-Неву».

В КХЛ дебютировал 23 сентября 2020 года в матче СКА – «Сибирь». Дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Кирсанов провел в КХЛ 60 матчей и набрал в них 8 (0+8) очков. В 2022 году вместе с командой «СКА-1946» завоевал Кубок Харламова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные