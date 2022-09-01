Платежка СКА – 849 млн рублей. Зарплата Яшкина – 77 млн в год, Жафярова – 75, Прохоркина – 70 («СЭ»)

Размер платежной ведомости составляет 849 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным , клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн.

Самый высокооплачиваемый игрок армейцев – нападающий Дмитрий Яшкин (77 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получает защитник (7 млн).

Вратари: (30 млн), (8);

Защитники: Алекс Грант (45), Андрей Педан (45), (45), (40), (40), (30), Никита Камалов (12), Даниил Пыленков (7);

Нападающие: (77), (75), (70), Александр Волков (50), (45), Марат Хайруллин (45), Артем Федоров (35), (35), (25), Данила Моисеев (25), (20), (17), Владислав Цицюра (16), Никита Комаров (12).

Контракты защитников Александра Никишина и Кирилла Кирсанова, а также форвардов Марата Хуснутдинова, Дмитрия Бучельникова и Захара Бардакова не учитываются под потолком зарплат.