Платежка СКА – 849 млн рублей. Зарплата Яшкина – 77 млн в год, Жафярова – 75, Прохоркина – 70 («СЭ»)

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Размер платежной ведомости СКА составляет 849 млн рублей.

В эту сумму включаются только базовые оклады игроков – без учета бонусов.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб вписывается в потолок зарплат, который составляет 900 млн.

Самый высокооплачиваемый игрок армейцев – нападающий Дмитрий Яшкин (77 млн рублей). Меньше всех (среди игроков, чьи контракты учитываются под потолком) получает защитник Даниил Пыленков (7 млн).

Вратари: Александр Самонов (30 млн), Дмитрий Николаев (8);

Защитники: Алекс Грант (45), Андрей Педан (45), Михаил Пашнин (45), Игорь Ожиганов (40), Роман Рукавишников (40), Степан Фальковский (30), Никита Камалов (12), Даниил Пыленков (7);

Нападающие: Дмитрий Яшкин (77), Дамир Жафяров (75), Николай Прохоркин (70), Александр Волков (50), Михаил Воробьев (45), Марат Хайруллин (45), Артем Федоров (35), Артем Швец-Роговой (35), Валентин Зыков (25), Данила Моисеев (25), Эмиль Галимов (20), Евгений Кетов (17), Владислав Цицюра (16), Никита Комаров (12).

Контракты защитников Александра Никишина и Кирилла Кирсанова, а также форвардов Марата Хуснутдинова, Дмитрия Бучельникова и Захара Бардакова не учитываются под потолком зарплат.

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