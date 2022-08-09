Кирилл Кирсанов: «Курдин может клюшкой ударить, но мы на это не обижались. Это один из лучших тренеров России на детско-юношеском уровне»

поделился воспоминаниями о работе с тренером .

– Как в 15 лет произошел ваш переход в ?

– Мой тренер из Твери общался с Геннадием Геннадьевичем Курдиным, меня пригласили на просмотр. Тогда думал: «Вау, круто». «Витязь» тогда чемпионом России стал. Тем более там был интернат и все условия для игры и учебы.

В Подольске провел два года, становились чемпионами России, ЮХЛ, Москвы. Этот переход дал мне большой толчок в карьере.

– Про Курдина говорят очень много плохого, что он кричит, бьет клюшками. Какие у вас остались воспоминания от работы с ним?

– Тренер старой закалки со своим видением игры. Но это один из лучших тренеров России на детско-юношеском уровне. Если бы не он, меня бы здесь не было. Спасибо ему за все.

У него специфические методы работы. Может где-то клюшкой ударить, но мы к этому нормально относились. Понимали, что он тренер, который воспитает из тебя игрока.

– Ударить клюшкой по борту или по кому-то?

– Мог по борту, мог по кому-то. Мы на это особо не обижались. На тот момент у Геннадия Курдина уже были такие воспитанники, как Кучеров, Ожиганов, Гусев. Нам всем хотелось дорасти до их уровня.

– В плане хоккея что дает Курдин?

– У него своя система. Больше контроль шайбы, игра в пас. Это не то, что дают некоторые тренеры: вбросы, выбросы. У Курдина игра только в пас, без вбросов, мы играли только за счет передач. Поэтому на тот момент мы и выступали очень здорово. Столько игроков доросло до самого высокого уровня только благодаря нему, – сказал защитник .