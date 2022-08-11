Защитник СКА Кирсанов о том, почему не уехал за океан: «Сначала надо в России окрепнуть и язык выучить»

рассказал, почему не поехал играть в Северную Америку.

– Какие у вас были мысли, когда переходили в СКА?

— Я сам очень хотел перейти. Понимал, что конкуренция в Питере высокая, но решил попробовать свои силы, доказать, что я лучший. В плане развития это один из лучших клубов, есть все условия.

— Другие клубы на вас претендовали?

— Да. В том же «Витязе» мог остаться. Предлагали уехать в юниорские лиги США и Канады. Вроде мной интересовались «Металлург» и «Ак Барс». Но я сделал выбор в пользу СКА и не пожалел.

— Почему не захотели в Северную Америку ехать?

— Решил, что надо сначала язык выучить, да и сначала в России доказать. Думаю, всегда можно съездить и попробовать свои силы. Сначала лучше на родине окрепнуть.

— Вы в СКА освоились, учитывая, что не первый сезон в команде?

— Уже более-менее освоился. Поначалу, конечно, стеснялся, не знал, как к кому обратиться. Сейчас уже всех знаю, – сказал защитник .