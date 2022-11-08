Третьяк о Чечне: «Их темперамент, бойцовские качества нужны в хоккее. Надеюсь, со временем там будет большой каток»

высказался о развитии хоккея в Чечне.

– На хоккейной карте страны появляются новые точки – например, я совсем недавно побывал в Грозном.

– Сколько сейчас катков в Чечне?

– Их там всего, по-моему, два. Конечно, они ребята сильные, бойцы, и я сказал, что мы положили начало. Я надеюсь, что со временем там будет большой каток, потому что их темперамент, бойцовские качества нужны в хоккее.

С председателем правительства республики мы общались, и у меня появилась уверенность, что они тоже будут развивать этот вид спорта. Хотя хоккей у них не в приоритете, но, возможно, мой приезд послужит таким толчком.

В Свердловской области только что мы открыли прекрасный каток, я ездил там в глубинку, и это чудо, что там построили. Когда мы открывали его, это был настоящий праздник, – сказал президент .