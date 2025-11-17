Массовая потасовка произошла в конце матча «Рейнджерс» и «Детройта». Эпплтон забил в пустые ворота ньюйоркцев после сирены, вратарь Куик атаковал его, игроки выскочили со скамеек
«Рейнджерс» проиграли «Детройту» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
После завершения игры произошла массовая потасовка с участием игроков, выскочивших со скамеек.
Поводом для нее стало то, что форвард «Ред Уингс» Мэйсон Эпплтон забил в пустые ворота «Рейнджерс» после сирены.
Вратарю клуба из Нью-Йорка Джонатану Куику, находившемуся на скамейке, это не понравилось. Он выскочил на лед и бросился на Эпплтона, после чего началась общая потасовка.
Хотя матч уже завершился, судьи по итогам эпизода внесли в протокол штрафы – малый и дисциплинарный (2+10 минут) для Куика и дисциплинарный для Эпплтона.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
