Владислав Третьяк: «770 катков построено при участии ФХР, в Москве 58 – больше всего. Больше катков – больше звездочек»

назвал создание хоккейной инфраструктуры одним из главных направлений .

– Постоянно контактируем с правительством по главным вопросам развития хоккея. У нас построено около 770 катков при непосредственном участии Федерации хоккея России.

Я постоянно поднимаю эти вопросы, создание новой инфраструктуры – одно из главных направлений работы нашей федерации. Чем больше катков, тем больше мы получим будущих звездочек, которые будут играть за разные сборные.

– Вы неоднократно посещаете регионы страны. Какая там ситуация с развитием хоккея?

– В большинстве регионов страны любят хоккей и хотят его развивать. Естественно, ФХР принимает самое деятельное участие в этих процессах. У меня очень плотный график рабочих поездок. Постоянно выезжаю в регионы, встречаюсь с губернаторами и руководителями, ответственными за развитие нашего вида спорта.

Только в последние два месяца посетил Рязань, Брянск, Тамбов, Екатеринбург, Казань, Омск. Везде обсуждаем вопросы развития хоккея, взаимодействие с ФХР, направления, в которых мы оказываем содействие развитию хоккея на местах. Меня радует настрой людей, настрой руководителей.

Сила хоккейной России – это регионы, где любят наш вид спорта и занимаются им. ФХР делает все, чтобы создать условия для еще более качественного развития хоккея, для усиления работы на разных направлениях.

Рабочие поездки и обсуждения дают толчок для прогресса. Приведу пример: лет десять назад я приехал в Екатеринбург, там было всего десять катков, а сегодня их 38. Потому что после каждого визита активизируется работа в хоккейном направлении.

Чем больше игроков высокого класса, тем сильнее отечественный хоккей. Благодаря работе ФХР в самых разных городах созданы условия для того, чтобы еще больше людей могли заниматься хоккеем, совершенствовать свое мастерство.

– Относительно недавно столичную федерацию хоккея возглавил бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира . Общались ли вы уже с ним?

– Я его поздравил, сказал, что будем в контакте. В Москве 58 катков – кажется, самое большое количество среди всех регионов. Это большое хозяйство.

Он опытный хоккеист, человек, прошел всю школу, знает все положительные и отрицательные стороны, у него сыновья в хоккее. Ну и карты ему в руки, а мы будем помогать ему, сотрудничать с ним, – сказал президент Федерации хоккея России.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной