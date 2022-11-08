Третьяк о внуке Максиме: «Ему очень тяжело – не отлажено взаимодействие с защитниками. Главное – он не вешает нос, потому что в поражении очень тяжело жить»

высказался об игре внука Максима в этом сезоне.

– Расстроены ли вы сейчас тем, что команда вашего внука (вратарь играет за «Сочи» – прим. Sports.ru) идет на последнем месте в лиге?

– Расстраиваюсь, поскольку я каждый день общаюсь с ним. Он старается, это молодая команда, к сожалению, не все так гладко у нее в атаке и обороне, и смена тренерского состава тоже сказывается. Думаю, что [Сергей] Светлов наладит все в обороне. Конечно, очень много удалений, поэтому немало работы.

Посмотрите, практически каждый матч «Сочи» меньше 30 бросков по своим воротам не получает. От ЦСКА было 45 бросков – я столько имел в матче против «Монреаля» в 1976 году. Представляете, какой «Монреаль» был сильный? А тут счет 0:6, играть в меньшинстве, это же очень большая нагрузка на вратаря.

Единственное хорошо, он уже почти 80 матчей в провел – это большой опыт, в этом сезоне 17-й матч уже сыграл. Ему доверяют, и, конечно, ему очень тяжело, не отлажено взаимодействие с защитниками.

Когда я пришел в ЦСКА, у меня защитниками были [Виктор] Кузькин, [Александр] Рагулин. Они мне говорили: «Владик, ты только одну шайбу поймай – первую, а остальное мы подчистим». А здесь ему приходится подчищать и подчищать. С другой стороны, ему повезло – он опыта наберется, чем больше сложностей, тем быстрее растешь.

Самое главное, он нос не вешает, потому что в поражении очень тяжело жить, начинаешь в себе копаться, плюс смена тренера, нервозность в клубе, состав меняют. Это все сказывается на работе коллектива, поэтому пожелаем ему стабильности.

– Может, ему стоит сменить команду, чтобы избежать такой нервозности?

– Его задача сейчас об этом не думать. Он в , должен доказать, что является хорошим вратарем, и даже при поражении он должен показывать свою игру. Все равно видно, кто как играет, – сказал президент .