Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Тампой». У него 25 игр с 3+ ассистами из 448 за карьеру в НХЛ, быстрее отметки достигли только 2 защитника – Орр и Коффи
Куинн Хьюз сделал ассистентский покер в матче с «Тампой».
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (6:2) и был признан первой звездой.
В текущем сезоне у 26-летнего американца стало 17 (1+16) очков в 15 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 26:47.
Матч с 3+ ассистами стал для него 25-м за карьеру – из 448 всего.
Быстрее до отметки в 25 таких игр добирались только 2 защитника в истории лиги – Бобби Орр (за 362 матча) и Пол Коффи (428). Всем остальным потребовалось не менее 500 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
