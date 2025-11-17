Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Тампой». У него 25 игр с 3+ ассистами из 448 за карьеру в НХЛ, быстрее отметки достигли только 2 защитника – Орр и Коффи

Куинн Хьюз сделал ассистентский покер в матче с «Тампой».

Защитник «Ванкувера » Куинн Хьюз сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (6:2) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у 26-летнего американца стало 17 (1+16) очков в 15 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 26:47.

Матч с 3+ ассистами стал для него 25-м за карьеру – из 448 всего.

Быстрее до отметки в 25 таких игр добирались только 2 защитника в истории лиги – Бобби Орр (за 362 матча) и Пол Коффи (428). Всем остальным потребовалось не менее 500 игр.