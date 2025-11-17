Мурашов – самый молодой вратарь «Питтсбурга» за 22 года на момент 1-го шатаута в НХЛ. Флери в 2003-м было 18, Сергей тогда еще не родился

Сергей Мурашов стал одним из самых молодых вратарей «Питтсбурга» с шатаутом.

Вратарь «Питтсбурга » Сергей Мурашов сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (4:0), проходившем в Стокгольме.

21-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам.

Мурашов (21 год 229 дней) стал седьмым вратарем в истории «Пингвинс», сделавшим 1-й шатаут в лиге до 22-летия и самым молодым за 22 года.

В октябре 2003 года Марк-Андре Флери впервые сыграл на ноль в лиге в возрасте 18 лет 336 дней. Мурашов тогда еще не родился – он появился на свет 1 апреля 2004 года.

Первый сухарь Мурашова за «Питтсбург»! У России растет еще один классный вратарь в НХЛ