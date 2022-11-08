Третьяк за ужесточение лимита: «3 легионера – шаг в интересах отечественного хоккея, чемпионат не ослабнет. КХЛ считает по-другому»

выступил за ужесточение лимита на легионеров в .

Сейчас российские команды могут иметь в своем составе пять иностранных хоккеистов. Третьяк хочет уменьшения этого числа до трех.

– Тема лимита на легионеров является сейчас актуальной?

– Мы всегда боролись за лимит, и сегодня все пришло к тому, что многие игроки из Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии уехали.

Поэтому я всегда считал, что каждая команда должна иметь трех сильных иностранных игроков, нежели пятеро слабых.

Потому что, как правило, тренеры, приглашающие иностранцев, считают, что мы у легионеров в долгу. Им даются привилегии, их ставят в первое звено, а свои игроки не выходят в большинстве.

Поэтому мы считаем, что со следующего сезона трех иностранцев иметь достаточно. Чемпионат не ослабнет. У нас сейчас есть время заняться своим хоккеем в связи с санкциями и неучастием в чемпионате мира, и за два-три года мы должны подтянуть свою молодежь.

Если у нас будет три [иностранных] игрока, то больше появится молодых, которым мы дадим возможность раскрыть потенциал для сборных страны. Наигрывать российских молодых игроков гораздо важнее, чем давать игровую практику иностранцам.

У нас должны быть правильно расставлены приоритеты. Будем доверять своим спортсменам – так они быстро станут лидерами, поднимутся на новый уровень мастерства. России не нужно, чтобы хоккеисты из чужих сборных искусственно получали преференции.

Если сами клубы не готовы доверять российским хоккеистам, значит, надо создать условия, чтобы они были вынуждены доверять российским хоккеистам. Более жесткий лимит, три легионера на команду, – этот шаг будет в интересах всего отечественного хоккея.

– Рассчитываете ли вы в этом плане найти понимание у КХЛ?

– Мы ищем понимание. Лига считает по-другому, но федерация придерживается мнения, что на следующий сезон должно быть три легионера, – заявил президент Федерации хоккея России.