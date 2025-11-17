  • Спортс
Панарин продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Детройтом». У него 8 баллов на отрезке и 11 в последних 6 матчах

Артемий Панарин продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Детройтом».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2). 

На счету 34-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 20 играх в сезоне при полезности «минус 2». В последних 6 матчах – 11 (3+8) баллов.

Текущая результативная серия – 4 игры (2+6 на отрезке). 

Сегодня Панарин (20:36, «минус 1») также отметился 1 броском в створ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
вчера, 03:10
