Панарин продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Детройтом». У него 8 баллов на отрезке и 11 в последних 6 матчах
Артемий Панарин продлил серию игр с очками до 4 – 0+1 с «Детройтом».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2).
На счету 34-летнего россиянина стало 18 (5+13) очков в 20 играх в сезоне при полезности «минус 2». В последних 6 матчах – 11 (3+8) баллов.
Текущая результативная серия – 4 игры (2+6 на отрезке).
Сегодня Панарин (20:36, «минус 1») также отметился 1 броском в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
