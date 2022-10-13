Мемориальную доску в честь Боброва открыли в Москве. Третьяк, Симонян и Есмантович участвовали в церемонии

В Москве открыли мемориальную доску в честь .

Доска в честь хоккеиста и футболиста сборной СССР, заслуженного тренера страны установлена на доме по адресу: Ленинградский проспект, дом 75, корпус 1, где жил Бобров.

В церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, президент КХЛ Алексей Морозов, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, президент ЦСКА Игорь Есмантович, ветераны армейского спорта и отечественного хоккея, выступавшие под руководством Боброва, а также его родственники.

1 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Боброва. В качестве футболиста в составе ЦДКА он выигрывал чемпионат СССР (1946, 1947, 1948) и Кубок СССР (1945, 1949).

В качестве хоккеиста Бобров становился олимпийским чемпионом (1956), чемпионом мира (1954, 1956), чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), выиграл чемпионат СССР в составе ЦДКА и ВВС (1948, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956). Он также выступал в хоккее с мячом, выиграв Кубок СССР (1945, 1946) в составе ЦДКА.

В качестве футбольного тренера он вывел ЦСКА в финал Кубка СССР 1967 года. Под руководством Боброва хоккейная сборная СССР стала чемпионом мира и Европы (1973, 1974), участвовала в Суперсерии-1972, а ХК «Спартак» стал чемпионом СССР в 1967 году.

В 1997 году Бобров был включен в Зал славы ИИХФ.