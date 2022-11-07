Директор «Салавата» о 2-м месте в КХЛ: «Впереди только «Газпром», но там естественная монополия»
Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на победу над «Куньлунем».
«4:1. Не каждый день вторые в чемпионате.
Впереди только «Газпром». Но там естественная монополия», – написал менеджер.
«Салават» с 39 очками занимает первое место в Восточной конференции. На Западе лидирует СКА – 51 очко.
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