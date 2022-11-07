Директор «Салавата» о 2-м месте в КХЛ: «Впереди только «Газпром», но там естественная монополия»

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Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на победу над «Куньлунем».

«4:1. Не каждый день вторые в чемпионате.

Впереди только «Газпром». Но там естественная монополия», – написал менеджер.

«Салават» с 39 очками занимает первое место в Восточной конференции. На Западе лидирует СКА – 51 очко.

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