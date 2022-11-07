Директор «Салавата» о 2-м месте в КХЛ: «Впереди только «Газпром», но там естественная монополия»

Гендиректор Ринат Баширов отреагировал на победу над .

«4:1. Не каждый день вторые в чемпионате.

Впереди только «Газпром». Но там естественная монополия», – написал менеджер.

«Салават» с 39 очками занимает первое место в Восточной конференции. На Западе лидирует – 51 очко.

Козлов о лидерстве «Салавата» на Востоке: «Проделали большую работу, но больше половины сезона впереди»