Козлов о лидерстве «Салавата» на Востоке: «Проделали большую работу, но больше половины сезона впереди»

Главный тренер подвел итоги игры с (4:1).

– Хороший матч с нашей стороны. Немного не справлялись с давлением соперника вначале, но потом забили первый гол. Плохо, что пропустили сразу в ответ. Хорошо играли в обороне, реализовали моменты в большинстве.

– Дроздов расстроился, что не смог сделать хет-трик?

– Думаю, да. Тем более он уже руки поднимал. Надеюсь, у Ивана будут другие возможности сделать хет-трик.

– «Куньлунь» удивил?

– Это хорошая команда, игроки обучены, хорошо играют в обороне. Их очень тяжело проходить. У них хороший прессинг, защитники хорошо начинают атаку. Хорошо, что смогли взять два очка.

– Насколько тяжело играть в такой камерной обстановке в Мытищах?

– Такая ситуация… Большое спасибо нашим болельщикам. Их было слышно сегодня.

– Вышли на первое место на Востоке. Как считаете, есть ли аспекты, над которыми команде нужно работать?

– Да, согласен. Мы можем улучшить игру во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, но еще больше половины сезона впереди. Нужно продолжать работать.

– Как себя чувствует Картаев?

– Нормально. Зубы целы, а шрамы украшают мужчин.

– Когда травмированные и заболевшие вернутся в строй?

– У нас будет несколько дней без игр. Надеюсь, ребята вернутся в строй, – сказал Козлов.