Козлов о лидерстве «Салавата» на Востоке: «Проделали большую работу, но больше половины сезона впереди»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Куньлунем» (4:1).
– Хороший матч с нашей стороны. Немного не справлялись с давлением соперника вначале, но потом забили первый гол. Плохо, что пропустили сразу в ответ. Хорошо играли в обороне, реализовали моменты в большинстве.
– Дроздов расстроился, что не смог сделать хет-трик?
– Думаю, да. Тем более он уже руки поднимал. Надеюсь, у Ивана будут другие возможности сделать хет-трик.
– «Куньлунь» удивил?
– Это хорошая команда, игроки обучены, хорошо играют в обороне. Их очень тяжело проходить. У них хороший прессинг, защитники хорошо начинают атаку. Хорошо, что смогли взять два очка.
– Насколько тяжело играть в такой камерной обстановке в Мытищах?
– Такая ситуация… Большое спасибо нашим болельщикам. Их было слышно сегодня.
– Вышли на первое место на Востоке. Как считаете, есть ли аспекты, над которыми команде нужно работать?
– Да, согласен. Мы можем улучшить игру во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, но еще больше половины сезона впереди. Нужно продолжать работать.
– Как себя чувствует Картаев?
– Нормально. Зубы целы, а шрамы украшают мужчин.
– Когда травмированные и заболевшие вернутся в строй?
– У нас будет несколько дней без игр. Надеюсь, ребята вернутся в строй, – сказал Козлов.
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