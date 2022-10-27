Гендиректор «Салавата» о повышении конкуренции в КХЛ: «Нужна политическая воля, владелец находится за пределами лиги. Положение дел по заявке команды мешает развитию хоккея»

Генеральный директор считает, что для изменений в нужна политическая воля.

«Мы выступали против предложения разрешить победителю Кубка Гагарина тратить на бонусы неограниченное количество средств. На чем основано наше мнение? Всем давно известны основные претенденты на чемпионство. У них изначально, при формировании команды, есть приоритет. Перспектива неограниченных бонусов – весомый аргумент в переговорах.

Мы как раз этим летом столкнулись с таким случаем. Здесь возникает вопрос к авторам изменений в регламент. Если вы понимаете отрицательную практику безграничных бонусов, почему тогда делаете исключение для победителя чемпионата? Мы же не в колхозе вручаем премию победителю соцсоревнований. Как компромиссный вариант считаем правильным установить лимит на бонусы и в этом случае.

Сокращение заявки позволит создать реальный рынок игроков. Текущее положение дел мешает как общему развитию хоккея, так и многим перспективным игрокам.

Необходимо введение ограничений на расходование средств на покупку игроков. Хорошим вариантом было бы включение суммы покупки в потолок зарплат или определение норматива таких расходов от этого потолка.

Должны быть такие правила, которые, возможно, и не напишешь в регламентах, но несоблюдение которых будет вызывать порицание и принятие справедливых решений со стороны лиги. Необходимо выработать политику соблюдения «правил приличия». Должна быть практика преследования совершения действий, формально не запрещенных, но явно предвзятых, как, например, «корпоративные переходы» или «корпоративный контроль» нескольких команд лиги, явно заниженные контракты игроков команд – в общем говоря, все то, что сейчас является предметом кулуарных разговоров или темой обсуждения в прессе.

Понимаем, что в лиге прекрасно понимают, что нужно делать для повышения конкуренции. Учить их этому не нужно. Нужна только политическая воля, владелец которой находится за пределами КХЛ.

И еще по поводу неформальных правил. Когда мы после травмы Хо-Сэнга говорили, что нужно изменить какие-то правила, чтобы яркие игроки могли без оглядки показывать красивую игру, то многие спрашивали: «А как это сделать?» Не знаю, как это сделать, но уверен в том, что опыт НХЛ нам бы пригодился.

Здесь соглашусь с Романом Борисовичем Ротенбергом, когда он после травмы говорил о необходимости изменения правил, которые защищали бы ярких игроков.

Действительно, борта необходимо закрывать быстрее, мало того, было бы лучше, если бы «борта» вообще не выходили на лед. Возможно, к нашим предложениям не стоит относиться серьезно, так как мы делаем в хоккее только первые шаги», – сказал Ринат Баширов.