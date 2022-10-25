У СКА самый высокий процент удачных тренерских запросов – 48,1%, у «Автомобилиста» худший – 13,0%
КХЛ опубликовала статистику по тренерским челленджам.
Возможность для тренеров сделать запрос просмотра видео для отмены гола была введена перед сезоном-2017/2018
Расположение клубов по проценту успешных запросов за все время:
1. СКА – 48,1% (13/27)
2. «Металлург» – 47,6% (10/21)
3. «Спартак» – 47,5% (19/40)
4. «Ак Барс» – 46,4% (13/28)
5. «Адмирал» – 42,9% (6/14)
6. «Барыс» – 40,7% (11/27)
7. ЦСКА – 40,0% (10/25)
8. «Торпедо» – 37,5% (6/16)
9. «Салават Юлаев» – 36,1% (13/36)
10. «Трактор» – 35,3% (12/34)
11. «Локомотив» – 34,6% (9/26)
12. «Куньлунь» – 33,3% (12/36)
13. «Северсталь» – 33,3% (12/36)
14. «Авангард» – 32,3% (10/31)
15. «Динамо» Москва – 32,1% (9/28)
16. «Витязь» – 29,4% (10/34)
17. «Нефтехимик» – 25,0% (9/36)
18. «Амур» – 23,3% (7/30)
19. «Сибирь» – 20,0% (6/30)
20. «Сочи» – 17,6% (3/17)
21. «Динамо» Минск – 16,0% (4/25)
22. «Автомобилист» – 13,0% (3/23)
Тренерские запросы по сезонам:
2017/2018 – 25% успешных (39/156)
2018/2019 – 28% (37/132)
2019/2020 – 35% (45/127)
2020/2021 – 37% (50/135)
2021/2022 – 51% (30/76)
2022/2023 – 46% (13/28) [примечание: статистика по состоянию на 20 октября]
Начиная с сезона-2021/2022 команды в случае неудачного запроса получали малый штраф за задержку игры.
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