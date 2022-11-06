Губерниев о том, что Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб: «Историческое достижение. Верность команде – фамильная черта»
Дмитрий Губерниев назвал новый рекорд Александра Овечкина историческим достижением.
Сегодня форвард «Вашингтона» побил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ. Он забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр).
«Верность клубу – это фамильная черта Овечкиных. Вспомним маму Таню, которая всю жизнь играла за московское «Динамо» и стала двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной СССР.
Овечкин же не просто подбирается к рекордам Горди Хоу, а уже вечные, вековые достижения переписывает на себя. Теперь остается рекорд Уэйна Гретцки. Но то, что Александр побил рекорд по голам именно за одну команду, – достижение, безусловно, историческое», – сказал комментатор.
У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: проиграл «Аризоне», пропустив на последней минуте 🤦♂️
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