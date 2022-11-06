Овечкин о том, что побил рекорд Хоу по голам за один клуб: «Важный момент. Жаль, что не победили»

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Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что побил рекорд Хоу по голам за один клуб.

Сегодня форвард «Вашингтона» забросил свою 787-ю шайбу в лиге в матче с «Аризоной» (2:3). В НХЛ россиянин выступает только за «Кэпиталс» (с 2005 года, 1287 игр). 

Предыдущий рекорд НХЛ по голам за один клуб/франшизу был установлен Горди Хоу, выступавшим за «Детройт» с 1946 по 1971 годы (1687 игр).

В его активе 786 шайб за «Ред Уингс» (еще 15 он забросил за «Хартфорд» в своем последнем сезоне в лиге). 

«Важный момент, конечно. В последних двух играх были важные вехи. Жаль, что мы не победили. Но это особенный момент, здорово, что его увидели мои дети, моя жена и все болельщики. Мои родители смотрели матч в Москве. 

Всегда говорю, что моя цель – провести всю карьеру [в НХЛ] в одном клубе. В чем-то мне повезло, и я могу делать все это. Круто», – сказал Овечкин. 

У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: проиграл «Аризоне», пропустив на последней минуте 🤦‍♂️

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