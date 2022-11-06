Веймелка – 162-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Только у 3 игроков такой список больше
Карел Веймелка – 162-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3). Он забросил шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.
Этот гол стал для него 787-м за карьеру в НХЛ. Ворота «Койотис» защищал Карел Веймелка. Он стал 162-м вратарем в голевом списке Овечкина.
Только 3 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164).
У Овечкина новый рекорд, у «Вашингтона» – четвертое поражение подряд: проиграл «Аризоне», пропустив на последней минуте 🤦♂️
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