Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»

Теги Вашингтон Гэри Беттмэн Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Хоккей

Гэри Беттмэн ответил на вопрос о том, как НХЛ относится к связям Овечкина с Путиным. 

Комиссионер НХЛ общался с журналистами в Финляндии. «Колорадо» и «Коламбус» провели 2 матча в Тампере в рамках NHL Global Series. 

В ноябре 2017 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин основал PutinTeam – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. 

«Александр Овечкин и другие российские игроки НХЛ играют за свои команды. Они не играют за Россию. Многие из российских игроков находятся в сложном положении, у них семьи в России.

Я не знаю, какие у Овечкина отношения с Владимиром Путиным», – приводит слова Беттмэна финское издание Iltalehti. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные