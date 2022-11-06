Беттмэн об Овечкине и Путине: «Не знаю, какие у них отношения. Россияне в НХЛ играют за свои команды, а не за Россию»
Гэри Беттмэн ответил на вопрос о том, как НХЛ относится к связям Овечкина с Путиным.
Комиссионер НХЛ общался с журналистами в Финляндии. «Колорадо» и «Коламбус» провели 2 матча в Тампере в рамках NHL Global Series.
В ноябре 2017 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин основал PutinTeam – общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина.
«Александр Овечкин и другие российские игроки НХЛ играют за свои команды. Они не играют за Россию. Многие из российских игроков находятся в сложном положении, у них семьи в России.
Я не знаю, какие у Овечкина отношения с Владимиром Путиным», – приводит слова Беттмэна финское издание Iltalehti.
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