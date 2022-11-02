Фомин об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Легенда, настоящий динамовец. Прикольные вопросы от него были: как надевать гетры, бутсы»

Даниил Фомин высказался об игре за футбольное «Динамо».

Капитан принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

– Первый матч нового сезона «Динамо» неожиданно провело с командой из медиафутбола, а за вас играл Овечкин. Как вам Александр Великий на футбольном поле?

– Отлично. Забил. Красавчик. Пообщались в раздевалке. Прикольные вопросы от него были: как гетры надевать, как бутсы.

– Он не умел?

– Там с гетрами смешно получилось. У нас Скопинцев любит натягивать их прямо на колени. Он и говорит Овечкину: ты вот так сделай, так все футболисты делают. Ребята смеются: нет, так, наоборот, не надо…

Все было по-доброму. Он настоящий динамовец, пришел, исполнил свою мечту выйти в футболке с буквой «Д» на футбольное поле. Никаких вопросов, только уважение – легенда! – сказал футболист «Динамо».