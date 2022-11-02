Кросби в 14-й раз забил на 1-й минуте и установил рекорд НХЛ. Он набрал 1421-е очко и идет на 18-м месте среди лучших бомбардиров в истории

в 14-й раз в карьере забил на 1-й минуте и установил рекорд .

Капитан открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:6 ОТ).

У него стало 14 голов на 1-й минуте за карьеру – больше всех в истории лиги. Далее в рейтинге следуют Марк Мессье (13), Горди Хоу, Фил Эспозито и Дэйв Тэйлор (по 12). Среди действующих игроков второй результат у из «Вашингтона» (11).

Кроме того, в активе Кросби стало 1421 (522+899) очко в 1118 матчах в регулярках. Он обошел (1420 баллов в 1337 играх) и занял 18-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

На 17-м месте идет Брайан Троттье (1425 в 1279), на 16-м – Теему Селянне (1457 в 1451).

Овечкин с 1419 (785+634) баллами в 1285 матчах занимает 20-е место.