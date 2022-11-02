Каспарайтис о Свечникове: «Андрей – большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным сейчас трудно. Он молод, его пик впереди»

Теги Каролина Дарюс Каспарайтис Александр Овечкин НХЛ Андрей Свечников Спорт-Экспресс Хоккей

Дарюс Каспарайтис поделился мнением о форварде Андрее Свечникове.

Олимпийский чемпион отреагировал на новость о том, что The Athletic признал нападающего «Каролины» лучшим игроком НХЛ в октябре.

«Поздравляю Андрея. Видно, что Свечников возмужал и окреп. И еще добавлю, что он стал лидером команды.

Не стоит забывать, что он молод, его пик впереди. Надеюсь, Андрей станет играть еще ярче. Это большой лидер, но сравнивать его с Овечкиным сейчас трудно», – сказал Каспарайтис.

На данный момент на счету Свечникова 10 (8+2) баллов в 9 играх сезона.

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