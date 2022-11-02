Кучеров – 12-й россиянин в истории НХЛ с 250 голами за карьеру

– 12-й россиянин в истории с 250 голами за карьеру.

Форвард забросил юбилейную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:3).

В 572 матчах в лиге на его счету 631 (250+381) очко.

Ранее отметки 250+ шайб достигли 11 россиян – («Вашингтон», 785, продолжает карьеру), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), («Питтсбург», 449, продолжает карьеру), Илья Ковальчук (443), Павел Буре (437), Алексей Ковалев (430), Вячеслав Козлов (356), Алексей Яшин (337), Павел Дацюк (314), Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 255, продолжает карьеру).

Следующий кандидат на вступление в клуб – Артемий Панарин («Рейнджерс», 192).

Среди игроков «Тампы» Кучеров достиг этой отметки 4-м – после Стивена Стэмкоса (488, продолжает карьеру), Винсента Лекавалье (383), Мартена Сен-Луи (365).

Кучеров – машина: забил «Оттаве» и пробил отметку в 250 голов в карьере, а еще отдал 2 голевые