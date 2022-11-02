Скотт Уилсон: «У Овечкина лучший бросок в НХЛ, но Кросби – тоже машина. Противостояние «Питсбурга» и «Вашингтона» – одно из лучших в НХЛ»
Скотт Уилсон считает, что Александр Овечкин обладает лучшим броском в НХЛ.
«Да, пожалуй, противостояние «Питтсбурга» с «Вашингтоном» сейчас одно из лучших в НХЛ.
Еще в Канаде хорошие противостояния – «Калгари» с «Эдмонтоном», а в детстве всегда смотрел противостояние «Торонто» с «Монреалем». Сейчас оно поутихло, потому что они давно не встречались в плей-офф.
А «Вашингтон» с «Питтсбургом», Сидни Кросби против Овечкина – это всегда круто. В этих играх они всегда показывают свою лучшую игру. С «Вашингтоном» всегда было непросто играть и в регулярке, и в плей-офф.
Овечкин – машина? Да, он очень сильный, у него лучший бросок в лиге, так что он в каждом матче выполняет свою задачу.
У него с Сидом совершенно разные стили игры, но Сид – тоже машина. Хотя бы потому, насколько он сильный. Они оба в каждом матче делают свою работу», – сказал нападающий «Витязя», ранее игравший в «Питтсбурге».
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