Скотт Уилсон: «У Овечкина лучший бросок в НХЛ, но Кросби – тоже машина. Противостояние «Питсбурга» и «Вашингтона» – одно из лучших в НХЛ»

Скотт Уилсон считает, что обладает лучшим броском в .

«Да, пожалуй, противостояние «Питтсбурга» с сейчас одно из лучших в НХЛ.

Еще в Канаде хорошие противостояния – «Калгари» с «Эдмонтоном», а в детстве всегда смотрел противостояние «Торонто» с «Монреалем». Сейчас оно поутихло, потому что они давно не встречались в плей-офф.

А «Вашингтон» с «Питтсбургом», против Овечкина – это всегда круто. В этих играх они всегда показывают свою лучшую игру. С «Вашингтоном» всегда было непросто играть и в регулярке, и в плей-офф.

Овечкин – машина? Да, он очень сильный, у него лучший бросок в лиге, так что он в каждом матче выполняет свою задачу.

У него с Сидом совершенно разные стили игры, но Сид – тоже машина. Хотя бы потому, насколько он сильный. Они оба в каждом матче делают свою работу», – сказал нападающий «Витязя», ранее игравший в .