Герсонский о Радулове: «Видимо, какую-то грань перешел, раз его вывели из состава. Характер и у того, и у другого, и у третьего есть»

высказался о ситуации с в «Ак Барсе».

36-летний нападающий был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2). 1 ноября он вернулся в состав «Ак Барса».

«Нужно быть внутри команды, чтобы давать какие-то оценки. Ситуация очень сложная. Очень много надежд было на Радулова. Клуб очень сильно рассчитывал на то, что использование лучших качеств Радулова позволило бы команде играть несколько по-другому.

Пока не совсем это все получается. Но это нормальная ситуация, что уж там: характер и у того, и у другого, и у третьего есть. Кто-то сгоряча сказал что-то, или еще что-то произошло.

Мы можем только гадать, насколько сильно он перешел ту грань, которая была выражена тренерским штабом. Видимо, какую-то грань перешел, раз его вывели из состава. Что-то не устраивало тренеров. Но это, наверное, была возможность дать пищу для размышлений: как команда может играть без Радулова, как Радулов может находиться без команды.

Я думаю, должны найти точки соприкосновения так, чтобы команда поднималась на другой уровень. Тренеры опытные, думаю, они разберутся в этой ситуации, найдут компромисс», – сказал заслуженный тренер России.

Радулов нецензурно выражался в адрес Бабенко. Конфликт с помощниками Знарка – основная причина вывода игрока из основы «Ак Барса» («Матч ТВ»)