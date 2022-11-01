Федоров об «Ак Барсе»: «Никакого кризиса я не увидел. Хорошая команда, на ходу, играет в современный хоккей»

прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (3:2).

– Хорошая, быстрая игра. Обе команды продемонстрировали хорошее движение, скорости, движение шайбы вперед. Может, моментов было не так много, но все хорошо сыграли в зоне обороны. Те голы, которые были забиты, украшают сегодняшнюю игру.

У нас идет определенная серия. Я знаю, ребята на этом не зацикливаются. Мы ждали сегодняшней игры, для нас это хороший соперник. Побольше бы таких матчей. Ребята молодцы, нашли путь к воротам после не совсем ожидаемого гола.

– Вы видите со стороны, есть ли в «Ак Барсе» кризис?

– Я сегодня никакого кризиса не увидел. Хорошая команда, на ходу, играет в быстрый современный хоккей.

– Сентябрь был непростым. За счет чего удалось выдать серию из 11 побед? И в чем были проблемы?

– Прошлый сезон был очень удачным. Может быть, какое-то недопонимание было у ребят в плане нового сезона, это нас останавливало и тормозило. Все отдавались процессу, но ошибки не давали нам делать шаги вперед.

Удалось показать ребятам, что нам надо делать – вернуться к тем вещам, которые мы умеем делать. Играем в тот хоккей, который приносит и результат, и удовлетворение. Считаю, удалось найти выход из положения, ребята отреагировали правильно.

– Отставание от СКА достаточно солидное. Есть ли цель выиграть регулярный чемпионат на Западе?

– ЦСКА всегда ставит максимальные задачи на каждую игру. Поэтому мы будем отталкиваться от непосредственных целей. Сезон длинный, не думаю, что мы будем сейчас разговаривать о долгосрочных целях. Они были поставлены нашим руководством и тренерским штабом, ребята об этом знают. Будем концентрироваться на каждодневной работе в следующих матчах.

– В эпизоде со вторым голом «Ак Барса» Радулов обыграл лайнсмена, и Плотников не добрался до шайбы. Насколько это помешало вашей команде обороняться?

– Это игровой момент. Плотников был на месте, просто шайба выскочила от вратаря. Метры, секунды решают многое. Это была хорошая атака , – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА выиграл 11 матчей подряд. Следующая игра – с «Нефтехимиком»