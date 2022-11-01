Радулов вернулся в состав «Ак Барса». Он сыграет против ЦСКА в звене с Сафоновым и Галимовым

сыграет за против ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 1 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Радулов сыграет в звене с Ильей Сафоновым и .

Напомним, 36-летний нападающий был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2).

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Радулов набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах. При этом в последних 9 играх у него лишь 2 голевых передачи.