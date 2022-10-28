Знарок вывел Радулова из основы «Ак Барса»: «На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет»
Олег Знарок вывел Александра Радулова из основного состава «Ак Барса».
36-летний форвард переведен в неиграющую тройку перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины.
Неприкасаемых у нас больше нет», – сказал главный тренер казанского клуба.
В 22 матчах текущего сезона у нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.
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