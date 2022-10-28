вывел из основного состава .

36-летний форвард переведен в неиграющую тройку перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины.

Неприкасаемых у нас больше нет», – сказал главный тренер казанского клуба.

В 22 матчах текущего сезона у нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.