Бурмистров о Радулове: «Борец, бьется как сумасшедший каждую игру. Он делает все для команды, всегда делал»

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Александр Бурмистров позитивно оценил возвращение Александра Радулова в состав «Ак Барса»

Форвард принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3). До этого он пропустил игру с «Нефтехимиком» по решению тренерского штаба. 

– Упорная игра. Что скажете по матчу?

– Хороший первый период. Считаю, хорошо играли. Опять в меньшинстве пропустили два гола. Вроде все делаем правильно, ловим шайбу на себя. Но где-то она залетает.

– Голы ЦСКА больше получились на ваших ошибках или все-таки за счет их мастерства?

– Я бы не сказал, что на мастерстве. У них моментов-то особо не было. 

– Что позитивного отметите?

– Видно, что команда играет по-другому последние матчи. Все борются, бьются. Понимают, что пока голы не идут, надо за счет работы играть и через высокую самоотдачу все придет.

– Впечатления от изменения в составе? Александр Радулов вернулся.

– Все отлично! Радулов – борец, бьется как сумасшедший каждую игру.

– Второй гол организовал, когда забил Илья Сафонов.

– Да. Он делает все для команды, всегда делал. Вообще вопросов никаких нет к тому, что он должен был принять участие в этой игре, – сказал форвард казанцев. 

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