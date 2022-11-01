высказался после матча против ЦСКА (2:3).

– Удалялись, как обычно. В равных составах игра была равная: где-то они нас поджимали, где-то мы их. ЦСКА – сильная команда, которая доказывает это. Думаю, мы неплохо играли в равных составах, нам нужно продолжать так же играть.

Удаления сломали игру нам: кто-то сидит и отдыхает, а кто-то – наедается в обороне. Надо самим зарабатывать удаления, лезть на ворота, чтобы соперник фолил на нас.

– Расскажите про гол Сафонова, который был забит после вашего прохода.

– Со смены вышел, Слава Войнов хороший пас отдал. Я был на скорости, так получилось. Партнеры хорошо сыграли – вытащили игроков на себя. Все удачно получилось. Но этот гол не дал нам два очка. Мы сейчас как никогда бьемся за каждую победу. Нам нужны очки – это самое важное.

– В концовке вы бросали и могли сравнять счет.

– Да, у меня был хороший момент. Я поднял шайбу, но не до конца. Вратарь хорошо сыграл, на самом деле. Если бы бросил сразу, то было бы лучше, но сразу сделать этого не смог. Дал возможность вратарю вернуться в позицию и шайба поэтому попало в плечу.

– В третьем периоде первый бросок нанесли на 12-й минуте. Почему так получилось?

– Нам нужно исправлять такие моменты. В начале матча особенно часто уступаем, сегодня было лучше, но в других периодах уступали. Совершаем ошибки, нужно играть попроще, особенно когда счет равный. Нужно всегда давать возможность себе оставаться в игре.

– Вы сегодня вернулись в состав, но продолжаются слухи вокруг вас. Вы – игрок «Ак Барса»?

– Ну вроде как. Сегодня же играл или нет, не играл? – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА|