Знарок о том, мешает ли «Ак Барсу» ситуация Радулова: «Вообще никому не мешает. Он хорошо сыграл с ЦСКА. Вы хотите, чтобы я вас удивил?»
Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 2:3.
– Жалко, что отдали эту игру, команда была настроена на победу.
– Очень хороший был первый период, а потом начались ошибки. Получается, что пока команда не может играть ровно все три отрезка?
– Нет, просто все шло от индивидуальных ошибок. Одна случается, дальше как ком наваливается все.
– Вы говорили, что «Ак Барс» сейчас перестраивается. Можно ли сказать, что пока вы и ЦСКА на разных уровнях?
– Я бы этого не сказал.
– «Ак Барс» наказали за два удаления. Какие будут последствия для игроков?
– Штрафы, конечно. Но мы сегодня надеялись побольше поиграть в большинстве.
– Насколько ситуация вокруг Александра Радулова мешает ему или команде?
– Вообще никому не мешает. Это один из моментов, которые происходят в любой команде.
– Вам понравилось, как он сыграл?
– Да, он хорошо сыграл.
– Ожидать ли других радикальных шагов, как с Радуловым?
– Вы хотите, чтобы я вас удивил?
– В первом периоде не было ни одного удаления, а потом пошли ошибки. В чем причина?
– Что-то можно говорить, а что-то нельзя говорить. Но с одним большинством трудно выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Ак Барса».
«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА
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