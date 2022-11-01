Знарок о том, мешает ли «Ак Барсу» ситуация Радулова: «Вообще никому не мешает. Он хорошо сыграл с ЦСКА. Вы хотите, чтобы я вас удивил?»

прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 2:3.

– Жалко, что отдали эту игру, команда была настроена на победу.

– Очень хороший был первый период, а потом начались ошибки. Получается, что пока команда не может играть ровно все три отрезка?

– Нет, просто все шло от индивидуальных ошибок. Одна случается, дальше как ком наваливается все.

– Вы говорили, что «Ак Барс» сейчас перестраивается. Можно ли сказать, что пока вы и ЦСКА на разных уровнях?

– Я бы этого не сказал.

– «Ак Барс» наказали за два удаления. Какие будут последствия для игроков?

– Штрафы, конечно. Но мы сегодня надеялись побольше поиграть в большинстве.

– Насколько ситуация вокруг мешает ему или команде?

– Вообще никому не мешает. Это один из моментов, которые происходят в любой команде.

– Вам понравилось, как он сыграл?

– Да, он хорошо сыграл.

– Ожидать ли других радикальных шагов, как с Радуловым?

– Вы хотите, чтобы я вас удивил?

– В первом периоде не было ни одного удаления, а потом пошли ошибки. В чем причина?

– Что-то можно говорить, а что-то нельзя говорить. Но с одним большинством трудно выигрывать матчи, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл 10 из 12 последних матчей. Радулов сделал голевую передачу в игре с ЦСКА